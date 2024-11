Realiza este sencillo ejercicio para marcar tu abdomen y cintura

El ejercicio no puede faltar en tu día a día si quieres marcar tus abdominales. El problema es que muchos no saben qué movimientos deben incluir en su rutina y cuáles no para tener los mejores resultados. Por suerte hemos encontrado este plan para abdomen que te ayudará a conseguir tus objetivos.

Los ejercicios para abdomen

Para entrar en calor debes hacer crunches. Este es un ejercicio que trabajará todos los músculos de tu abdomen. Para hacerlo debes recostarte con tu espalda apoyada en el suelo y colocar tus manos por detrás de la cabeza. Flexiona las rodillas y mantén los pies en el suelo. Cuando te sientas cómodo debes subir tu cabeza y hombros contrayendo el abdomen.

Combina esta rutina de ejercicios con una alimentación saludable. Foto: Archivo.

El segundo ejercicio es plank twist. Esta es una de las variaciones de la plancha perfecta para trabajar la cintura y abdomen. Para hacerlo debes colocarte en posición de plancha con los pies apoyados y los codos en un ángulo de 90°. Desde allí gira tus caderas de un lado al otro sin despegar tus brazos del suelo.

En tercer lugar se encuentran los Spider Man. Para ello debes colocarte en una posición de tabla como si fueras a hacer una flexión. Tus manos deben estar debajo de tus hombros con los pies separados. Desde allí lleva la rodilla derecha hacia tu codo derecho, y luego repite el movimiento con el otro lado.

Repite cada ejercicio 12 veces y haz 3 series de esta rutina. Foto: Archivo.

El último ejercicio que no puede faltar en tu rutina es heel touches, también conocido como toques de talones. Recuéstate en el suelo y coloca los brazos al lado del cuerpo. Las piernas deben estar flexionadas creando un ángulo de 45°. Desde allí intenta tocar tu talón izquierdo con el brazo izquierdo pero sin mover el torso demasiado. Luego repite lo mismo con el talón derecho.