Netflix: la película de amor que hace emocionar a todos hasta las lágrimas

Los amantes del romance pueden encontrar una película perfecta para ellos en Netflix. Esta plataforma de streaming ha sumado a su catálogo un film que estuvo en cines y recibió buenas críticas por su historia emocionante, personajes adorables pero complejos y escenarios atrapantes.

La película es Te esperaré en Venus (See you on Venus) dirigida por Joaquín Llamas, quien ha trabajado como director en otras películas románticas como Perdona si te llamo amor, Pasión adolecente, y Si fueras tú, la película con María Pedraza. La historia de este film está basada en la novela homónima de Victoria Vinuesa que fue un éxito en ventas.

Esta película se grabó en Bahía de Xàbia. Foto: Archivo.

¿De qué trata esta película?

La película muestra la historia de Mia, una joven que no pudo tener una familia estable ya que pasó por muchas casas de acogida y que cuenta con un defecto cardíaco que le impide realizar algunas actividades. Pero se encontrará con un personaje que promete cambiar su vida para siempre.

Este es Kyle, un joven que perdió a un amigo en un accidente y vio a otro quedar paralítico. Ambos jóvenes tienen una carga en su corazón que necesitan aliviar, y por eso, deciden emprender un viaje hacia España. Pero a medida que pasan los días, su amistad se convierte en algo más.

Esta película dura 94 minutos. Foto: Archivo.

El viaje de estos jóvenes es un desafío físico y mental ya que deben enfrentar sus miedos y secretos más profundos. Lo sorprendente de esta película es que lograrás conectar con sus personajes ya que su trama no se apura para presentar qué es lo que está sucediendo. Los detalles, diálogos y tomas están pensadas para que todos puedan emocionarse y disfrutar de esta película.