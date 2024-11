Lo primero que veas en este sencillo test te dirá si sobresales por ser comprometido

Los test de personalidad se ubicaron como los retos favoritos de los internautas. Es que existen de todo tipo en las redes sociales y los usuarios quedan fascinados con los asombrosos resultados que arrojan. Cada vez que aparece uno nuevo de estos desafíos nadie quiere quedarse afuera. Aquí te proponemos uno que te permitirá saber más acerca de ti en segundos.

¿Quieres saber cómo? Entonces debes observar el siguiente dibujo y hacerle caso a tu intuición. El primer animal que veas te dará todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Tortuga: eres una persona que se caracteriza por ser sensible. Eres empático y no puedes tomar decisiones sin dejarte guiar por lo que te dicta el corazón. Tratas a todos los que se cruzan por tu vida de una forma muy amable y amorosa. Eres apacible y cariñoso. Si bien muchos te ven como un mar en calma, en tu interior sueles encontrarte como un volcán a punto de entrar en erupción. Sobresales por tu fidelidad en todos los vínculos. No te gusta discutir y te alejas de los conflictos.

Liebre: eres alguien extremadamente correcto. Te caracterizas por tu objetividad al momento de tomar decisiones y es muy raro que te dejes influenciar por el corazón al momento de elegir. Siempre analizas todo lo que haces y posees una inteligencia brillante. Te destacas por resolver problemas de manera muy rápida y práctica. No le temes al mañana y sabes a la perfección lo que deseas en la vida. Detestas andar con rodeos y dices lo que piensas sin filtro. Eres responsable y muy comprometido con todos los proyectos en los que te aventuras.