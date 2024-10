Seguro Social: así disminuyen tus ingresos del 2025 si te divorcias

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) gestiona beneficios de jubilación, discapacidad y supervivencia a trabajadores, jubilados y sus familias. En este sentido, también otorga cheques de estímulos a personas individuales o también a matrimonios.

Sin embargo, el programa federal del Gobierno de Estados Unidos comenzó a evaluar los aumentos en sus servicios en relación a la inflación y el Costo de Vida (COLA), que se votarán en el día de hoy, miércoles 9, y comenzarán a regir a partir de enero del próximo año.

El divorcio puede modificar los ingresos del Seguro Social en Estados Unidos. Foto: Archivo

En este sentido, divorciarse podría cambiar los beneficios del Seguro Social. Aquellas personas que adhieren al programa como matrimonio reciben más dinero. Por otro lado, las personas que se divorcien podrían reducir sus ingresos significativamente y se actualizará el estatus a soltero.

Sin embargo, si una persona que es afiliada al Seguro Social se divorcia y cumple ciertos requisitos, podría acceder a los pagos de su ex pareja. Si la persona reclama el pago a la edad plena de jubilación, puede recibir hasta el 50% del beneficio que recibe un afiliado.

El beneficio de divorcio desaparece si la persona contrae nuevamente matrimino. Foto: Archivo

Entre los requisitos se encuentran que el matrimonio debió durar al menos 10 años, la persona que lo solicita no debe volverse a casar y tiene que tener 62 años o más. Además, los beneficios basados en los ingresos del ex cónyuge no reducen ni afectan los pagos de los afiliados. Más bien, buscan proporcionar un soporte financiero a la ex pareja.