Luciana Salazar relató su rutina diaria con un look atrevido

La modelo Luciana Salazar compartió algunas historias con un look muy sensual con un corpiño deportivo negro para relatar que estaba yendo a entrenar. La madre de Matilda conserva una figura escultural, pero para tenerla realiza grandes esfuerzos semanales en el gimnasio. Lo cierto es que algunos la criticaron por ocuparse tanto de su imagen.

“Buenas, yendo a entrenar a las 12 del mediodía. Dicen que es la mejor hora para entrenar. Hago dos horas por día, hoy me toca en el club, hago dos veces por semana, después hago tres veces en mi torre que tiene un gimnasio lindo, trato de hacerlo cinco veces a la semana pero no siempre puedo”, contó Luciana Salazar en su historia de Instagram.

Después de esa historia donde estaba en su vehículo, la modelo subió otra donde aparecía en un centro de estética. “Después me voy al centro de estética y los martes mi hija tiene patín”, relató al mostrar que tiene una vida ocupada como madre. En el centro de estética se la vio recostada sobre una camilla con un aparato que trabajaba sobre su abdomen.

Sin embargo, la publicación no quedó ahí y después Luciana Salazar publicó una imagen que cautivó a más de uno con una camisa abierta con un look muy sensual. No es la primera vez que la modelo impacta a sus seguidores con su figura. De todas maneras, en reiteradas ocasiones recibe críticas por ser tan superficial y por la vestimenta que le pone a su hija.

Una de las últimas publicaciones con Matilda fue hace unas semanas atrás cuando se fotografiaron antes de ir a tomar el té un domingo. Las dos, madre e hija, aparecieron con un look muy canchero. Luciana Salazar no para de sorprender con los looks exclusivos que elige para cada ocasión para la menor.