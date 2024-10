El mensaje de misericordia del ángel de la guarda para este 9 de octubre para Cáncer, Leo y Virgo

Este 9 de octubre el ángel de la guarda llega con un mensaje misericordioso y de protección para las personas de Cáncer, Leo y Virgo. Estos signos deberán prepararse para enfrentar situaciones difíciles en lo que queda del año, pero afortunadamente podrán superarlas fácilmente y encontrar la paz mental.

La astrología dice que todos los signos tienen la protección del ángel de la guarda. Estos seres celestiales son las guías de las personas durante su paso por la tierra, por eso día a día envían un mensaje de sabiduría y amor. Es importante agradecerles y honrarlos prendiendo una vela blanca con las peticiones diarias.

Cáncer

El ángel Muriel te recomienda no rogar por amor. Mejor deja que se aleje esa persona para que alguien mejor llegue pronto a tu vida. Todo tiene su propio lugar. Tendrás algunos problemas financieros, pero si eres previsor podrás resolverlos con facilidad y no malgastando el dinero en cosas innecesarias.

Todos están protegidos. Fuente: Shutterstock.

Leo

El arcángel Miguel les aconseja a los de este signo que no esperen a esa persona porque no regresará. La realidad es dura por ahora pero la superarán con perseverancia y actitud. No se puede tener a alguien a la fuerza, hay que aprender a soltar. La vida en familia te ayudará a salir adelante y a valorar las pequeñas cosas de la vida que dan felicidad.

Virgo

El arcángel Rafael de este signo advierte que a veces una puerta se cierra pero se abren muchas más. Hay que estar atentos y no quedarse pensando en el fracaso. La prosperidad económica solo llegará con esfuerzo y no por obra de un milagro. Debes ser agradecido cada día con lo que tienes y pronto la abundancia será algo que invadirá tus días.