El emotivo agradecimiento de Mónica Ayos a Myriam Hernández

Mónica Ayos es muy activa en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, la actriz argentina cuenta con miles de seguidores que quedan encantados cada vez que da señales de vida. Ahora, llamó la atención con un emotivo agradecimiento a la cantautora chilena Myriam Hernández.

Mónica Ayos y Myriam Hernández

"Breve, pero para que se entienda la emoción de esta noche con Myriam Hernández", comenzó diciendo Ayos y continuó: "A fines de 1989 mis viejos me emanciparon para que pueda viajar a Chile. Mi primer día de ensayo entré comiendo un yogurt de frutilla al teatro 'California' de la Avenida Irarrázabal en pleno Santiago de Chile y había una chica preciosa sobre el escenario probando sonido con sus músicos, oí una balada romántica con su voz que no olvidaría jamás, horas mas tarde averigüé que los temas que logré escuchar en aquel ensayo eran 'Sabía' y 'Herida' y que esa chica tan talentosa se llamaba Myriam Hernandez y Chile ya la amaba".

"Supe enseguida que su voz era para siempre y que ella se convertiría en una estrella internacional a través de los años, de todas formas, mas allá de mi corazonada, no dudé en correr a comprarme su cassette ese mismo día, amé el lado A y el B de ese y de los siguientes CDs. Nunca mas dejé de oírla. Con los años sonreí cada vez que la ví cruzar fronteras triunfando con su música, sabiendo que lo que yo sentí al oírla lo sintieron muchos...tantos. SOLD OUT en estadios inmensos por el mundo entero. Impecable, impresionante artista en vivo. No me había equivocado esa tarde de 1989", agregó Ayos.

"Un día hace años me animé a escribirle y contarle mi anécdota por una red social (sin imaginar que podría leerme o responderme) pero lo hizo. Y a partir de ese momento la conexión online fue mágica durante años (pero sin poder coincidir personalmente).

Al fin ESTA NOCHE nos vimos frente a frente. No nos habíamos vuelto a cruzar desde aquel 1989 que fue tan fugaz y sin siquiera alcanzar a presentarnos", añadió.

Por último, Mónica Ayos expresó: "Pasó una vida...Chile, su país, me dio de mis tesoros mas preciados: mi hijo mayor, también amigas especiales y amadas que compartieron conmigo esa época y quedaron en mi corazón para siempre. Allí comenzó un gran camino de aprendizaje hacia la vida q logré construir. Gracias Myriam Hernández por acompañarme desde mi adolescencia en cada etapa con tu música, siempre en mis playlist entre Rock, pop, tango y blues, oír tu voz inconfundible y única, la misma que me sigue llevando de viaje a cada momento de mi vida cual videoclip. Gracias por tu arte. Gracias por tu amistad".