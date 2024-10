Netflix: la serie de 8 episodios que te pondrá los pelos en punta

Netflix estrenó Nadie quiere esto, una serie de amor y drama protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody. Esta miniserie es todo un éxito en la plataforma de streaming y ya se encuentra entre lo más visto. Ahora todos quieren conocer más producciones de estos actores que lograron conquistar sus corazones.

Si aún no viste Nadie quiere esto, no pierdas más tiempo y ve corriendo a ponerle play. Esta producción de Netflix nos muestra la historia de amor de dos personajes: una podcaster y un rabino judío. La química y trabajo de estos personajes ha dejado a todos con ganas de más. Por este motivo, no te puedes perder la siguiente serie.

La miniserie de Kristen Bell

Kristen Bell en "La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana" de Netflix. Foto: Archivo.

Nadie quiere esto no es la primera serie de Kristen Bell. De hecho, la actriz protagonizó uno de los mejores misterios de la plataforma pero puede que la hayas pasado por alto. El nombre de la serie es La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana. Esta promete ponerte los pelos en punta.

Esta serie nos muestra a una mujer que vive atrapada en su casa desde la trágica muerte de su hija. Desde entonces, su entretenimiento es ver qué sucede en el vecindario a través de su ventana. Por lo general, sus vecinos son tranquilos y nada interesante sucede en las calles. Sin embargo esto cambiará cuando se mude un hombre y su hija enfrente de su casa.

Cada capítulo dura entre 25 y 30 minutos. Foto: Archivo.

Un día, mientras la mujer ve por la ventana, descubre que su vecino tiene novia. Pero poco después, la mujer ve a la novia ensangrentada y desaparece. Desde ese momento, la mujer se pone manos a la obra e intenta demostrar que su vecino es un asesino. Sin duda esta es una miniserie de Netflix que no te puedes perder.