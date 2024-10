El sensual look de Pampita y su acompañante en su primera salida de soltera

En medio del escándalo tras su separación con Roberto García Moritán, Pampita sigue con su vida. Tras haber realizado la caminata a Luján a la que concurre todos los años, en la noche del lunes hizo su primera salida de soltera y fue a la gala de Fundaleu. La modelo no fue sola sino que la acompañó su amiga, Barbie Simons.

La modelo señaló en una breve entrevista que la caminata a Luján fue “muy emocionante” como todos los años. Además, Pampita negó haberse cambiado el look ahora en su nuevo estado civil. Por otra parte, la modelo indicó que sigue trabajando “como siempre”.

Lo cierto es que la modelo sigue con su vida y en la gala se la vio sonriente con un vestido blanco de su propia cápsula con el que deslumbró a todo el mundo. La modelo se mostró muy sensual y sonriente durante toda la noche. Incluso se la vio bailando con Susana Giménez y otras estrellas del espectáculo.

Diosa total. Fuente: Instagram.

Aunque no lo crean ese look fue diseñado por Pampita. Desde el 14 de octubre Monofuk lanzará la cápsula Mono By Pampita y ese vestido blanco es una de sus hermosas creaciones. El vestido simula dos piezas unidas por un lazo que une el top con la falda. Además del blanco, tiene un ribete en dorado.

Más allá del escándalo de su separación, la modelo se llevó todas las miradas con su belleza y no perdió oportunidad de sacarse muchas fotos con otros invitados. De todas maneras Pampita mantiene el hermetismo respecto de la pelea con el ahora ex ministro de la Ciudad de Buenos Aires.