Con una fotografía, Natalia Oreiro abrió el debate en redes sociales

Natalia Oreiro nació en Uruguay, pero de muy chica se instaló en Buenos Aires en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Sobre la Argentina, en una entrevista con Elle, señaló: "Es un lugar maravilloso con personas súper creativas. Tiene una diversidad geográfica que me encanta".

"Yo estoy muy agradecida, porque desde el primer momento me cobijaron como una ciudadana más, no me hicieron sentir extranjera. La Argentina me dio un montón de oportunidades laborales, me brindó un hogar, un amor y un hijo. Sigo eligiendo esta tierra porque la siento como mi sitio de pertenencia. Acá soy inmensamente feliz. Me interesa contribuir y aportar mi granito de arena para que al país le vaya mejor", indicó la actriz y cantante.

También, en la misma nota, habló de una de sus pasiones: la jardinería. "Estar en contacto con la naturaleza siempre fue mi gran refugio. Con esto de que vivimos conectados a los celulares, dicen que la radiación se contrarresta caminando por el pasto. Soy de meter mano en la tierra para plantar, cosechar y sacar yuyos. Jugar con mis tres perros y ser mamá es algo que me llena da felicidad", contó.

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo junto a su hijo

Y sobre su rol como madre, Oreiro dijo: "Con Ricardo somos papás muy presentes, vamos a buscar a nuestro hijo al colegio, lo llevamos a las actividades, nos disfrazamos con él, compartimos y leemos cuentos todas las noches. También hacemos planes al aire libre, salimos a andar en bici. Son esos pequeños grandes momentos que le dan sentido a la vida. El chat escolar, que muchos padecen, a mí me encanta. Al tener una profesión en la que soy el centro, ahí me siento una más. Me corre del egocentrismo".

En Instagram, Natalia Oreiro es muy activa y siempre llama la atención con el contenido que comparte. Ahora, subió una fotografía y abrió el debate. "¿Volvemos al morocho?", le consultó a sus fanáticos.