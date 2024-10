El renovador mensaje del angel de la guarda para este 6 de octubre para Libra, Escorpio y Sagitario

Este 6 de octubre el ángel de la guarda llega con un mensaje de renovación y esperanza para las personas de Libra, Escorpio y Sagitario. Este es el año de las energías, por eso las personas deberán concentrarse en atraer buenas vibras y en cumplir todos sus objetivos.

Para eso la astrología tiene entendido que cada signo tiene su ángel guardián que lo protege día a día dando consejos y advertencias para que pueda ir en busca del camino de la felicidad. Los seres celestiales iluminan con su luz divina la vida terrenal de las personas, por eso es importante honrarlos y ser agradecidos.

Libra

El arcángel Samael les dice a los de este signo que hasta este punto ya has superado muchas cosas en la vida y eso te ha convertido en una mejor persona. Saca todas esas cosas que ya no usas y puedes regalarlas a alguien que las necesite de verdad. No es bueno aferrarse a las cosas materiales. Hay que hacer una limpieza espiritual y desprenderse de lo que ya no sirve.

Hay que tomar los consejos del ángel. Fuente: Shutterstock.

Escorpio

El ángel Azrael advierte que conocerás una persona que intentará conquistar tu corazón, pero con el tiempo te llevarás una desilusión. Debes mantener los ojos abiertos y estar en alerta para saber elegir al indicado. Pronto recibirás una buena noticia en el ámbito laboral que te permitirá realizar un viaje que tenías pensado desde hace mucho tiempo.

Sagitario

El ángel Zadquiel te recomienda que tengas en claro lo que quieres en una relación. Mientras más claro está todo mejor funcionarán las cosas. En poco tiempo verás una recompensa por la ayuda que le diste desinteresadamente a una persona. La vida siempre trae nuevas oportunidades y a felicidad tocará la puerta de tu hogar.