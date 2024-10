El documental que prepara Netflix y podría ser el más escandaloso de todos los tiempos

En el catálogo de Netflix no sólo podemos encontrar películas y series de ficción, también podemos encontrar documentales e historias reales que impactan fuertemente en el mundo. Uno de estos casos es la miniserie documental de Jeffrey Epstein, llamada "Jeffrey Epstein: asquerosamente rico" o "El timador de Tinder".

Pero esta vez, la plataforma más grande de streaming mundial ha decidido ir más allá, aliándose con el rapero 50 cent para producir un gran film basado en hechos reales. Precisamente, este documental contará la terrible historia detrás de Sean ‘Diddy’ Combs, quien fue detenido hace unas semanas por 11 cargos de acoso sexual, abusos y violación.

50 cent realizó una alianza con Netflix para lanzar el documental sobre el escándalo del mundo de la música. Foto: Archivo

La serie documental de Netflix será producida por Curtis Jackson, mejor conocido como 50 Cent, y dirigida por Alexandria Stapleton. El rapero es enemigo de Diddy desde hace décadas y a partir de que se desató públicamente el escándalo, aprovechó para crear un documental con todos los archivos que tiene sobre Diddy.

Diddy fue demandado por cuatro mujeres entre las que se encontraba su ex novia Cassie Ventura, cuya denuncia inicial destapara los escándalos del rapero. Además, se cree que Diddy estuvo involucrado en la muerte de Tupac Shakur, otro de los raperos más famosos del mundo que fue asesinado en 1996.

El rapero que estará expuesto en el documental estuvo en pareja dos años con la cantante Jennifer López. Foto: X @historyinmemes

Tanto de la parte de 50 cent como de Netflix el documental tendrá un objetivo: "Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de dar voz a los que no la tienen y de presentar perspectivas auténticas y matizadas. Aunque las acusaciones son inquietantes, instamos a todos a recordar que la historia de Sean Combs no es toda la historia del hip-hop y su cultura. Nuestro objetivo es garantizar que las acciones individuales no eclipsen las contribuciones más amplias de la cultura", declararon a Variety.