El chat que indicaría que Roberto García Moritán se casó sólo por interés

El escándalo de divorcio de Pampita y Roberto García Moritán sigue creciendo. Aunque son muchas las especulaciones del motivo que llevó a la pareja a tomar esta decisión, las más fuertes indican que el político fue infiel y que también, Roberto García Moritán solo buscaba mejorar su imagen pública para seguir su carrera en la política.

En las últimas horas, un chat que García Moritán habría mantenido con otra mujer salió a la luz. Así lo comentó al aire Majo Martino, panelista de Mañanísima. Allí se revelarían los verdaderos motivos que habrían llevado al diputado a casarse con la modelo.

Los chat revelarían que Roberto García Moritán sólo buscaba mejorar su imagen. Foto: Archivo

"Una chica que estuvo saliendo con Roberto antes de que él conociera a Pampita, me mandó este mensaje. Roberto se lo mandó a ella y muestra un poco la idea que él tendría del amor", aclaró la panelista antes de comenzar a leer el mensaje.

"Voy a leer un párrafo nada más. Lo escribió Moritán para esta chica, un poco antes de conocerla a Carolina. Dice: 'Recién almorcé con una persona que me guía en mi nueva aventura en la función pública y me dice que es muy importante que me estabilice con una pareja para poder crecer. Le respondí que ya la había encontrado'. Acá vemos entonces lo que piensa", dijo la periodista del trece.

Pampita ya se comunicó con abogados para comenzar los trámites del divorcio con el político. Foto: Archivo

El debate rondó en torno a que García Moritán se habría acercado a Pampita no por amor, si no para mejorar su imagen pública de cara a su carrera política. El divorcio que comenzó hace unos días sigue dando de qué hablar y mostrando la verdad de los hechos que rondan a la ex pareja.