La serie de época de Netfix que tiene 21 episodios y recuerda a Los Bridgerton

Las series de época en Netflix son una de las producciones que más éxito tienen en la plataforma. Ejemplos de estas series sobran, Los Bridgerton, The Crown, Anne With an E, entre otras, supieron conquistar el corazón de muchas personas alrededor del mundo, que se volvieron grandes fans.

Si extrañas las producciones recién nombradas, no te puedes perder un nuevo éxito que acaba de agregar Netflix a su catálogo. Se trata de una serie española que se emite en la TV de aquel país y que la plataforma de la N roja ha decidido incorporar debido a su éxito. La serie completa y original cuenta con más de 400 capítulos, pero Netflix ha decidido incorporar solamente los últimos 21.

Una nueva serie de Netflix para maratonear todos los días sin parar. Foto: Netflix

Igualmente, Netflix no sólo se quedará con esos pocos capítulos, sino que irá agregando cada miércoles uno, dos días después de que se emita el episodio en la televisión. Con esta incorporación, Netflix busca atraer a todos los fans de esta serie que a lo largo de los años han sido fieles seguidores.

De qué trata "La Promesa"

La nueva serie de época de Netflix, que recuerda al gran éxito de Los Bridgerton, está ambientada en el siglo XIX. "La Promesa" sigue la vida entrelazada de las familias más poderosas de la época. Esta producción se desarrolla en un gran palacio. En la historia vamos a poder encontrar drama

La serie fue nominada recientemente a un Emmy Internacional. Foto: Netflix

Sin duda, esta nueva idea de la plataforma más grande del streaming mundial puede ser la mejor opción para maratonear este fin de semana. Esta serie explora aún más las relaciones humanas y las dinámicas familiares que Los Bridgerton.