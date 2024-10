Astrología: los tres signos del zodiaco que siempre terminan en una relación tóxica

En las relaciones, algunos signos zodiacales parecen tener un radar para la intensidad, tanto buena como mala, según la astrología. No es que sean malos en el amor, sino que su forma de conectar puede llevarlos a situaciones tóxicas si no manejan bien sus emociones o expectativas. Aquí te contamos por qué Cáncer, Escorpio y Leo suelen vivir relaciones complicadas, llenas de intensidad, y a veces, de drama.

Cáncer: el signo del zodiaco Cáncer tiene fama de ser ultra emocional y, la verdad, es que no es raro verlo en relaciones un poco inestables. La astrología lo pinta como alguien que necesita apego y cercanía, pero cuando siente que no recibe la atención que espera, empieza a demandarla de maneras poco sanas. A veces, Cáncer termina controlando o generando dramas innecesarios. Su sensibilidad hace que reaccione intensamente ante cosas pequeñas, provocando tensión y malentendidos que desgastan la relación.

Escorpio: este signo del zodiaco es de los más apasionados y misteriosos, y la astrología le atribuye una intensidad emocional que puede volverse posesiva. Escorpio se compromete al máximo, pero eso implica también cierta tendencia a desconfiar y analizar cada detalle, ¡casi como si fuera un detective privado! Cuando algo no le cuadra, no se queda en la superficie; quiere saber todo. Eso puede llevar a que arme dramas por cosas pequeñas o imagine traiciones donde no las hay, creando una relación tensa y agotadora.

Leo: adora brillar y le encanta ser el centro de atención. En sus relaciones, a menudo espera que su pareja le dé reconocimiento constante, pero si esto no sucede, su lado dominante sale a relucir. Este signo del zodiaco suele ser demandante y un poco inflexible, lo que genera problemas cuando la relación no gira como él espera. A veces, su orgullo le juega en contra y termina enredado en dinámicas competitivas y de control. La astrología dice que, cuando Leo no se siente valorado, su lado tóxico aparece y la relación se vuelve una batalla constante.