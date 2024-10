Martita Fort modeló su bello look para la cámara y se llevó todas las miradas

Como suele ocurrir, Martita Fort se llevó todas las miradas con el contenido que subió a su cuenta de Instagram. En esta red social, la hija de Ricardo Fort cuenta con más de 800 mil seguidores que están pendientes de absolutamente todos sus movimientos.

Ahora, Martita subió un pequeño video modelando su bello look para la cámara y acaparó toda la atención. Al clip lo musicalizó con el tema Guess de Billie Eilish y Charli XCX.

Ella es muy parecida al Comandante, su papá. No solo por su interés por los medios de comunicación, sino también por su forma de ser. "De él heredé su carácter. Cuando me enojo soy hiriente y directa. Tengo que tener cuidado con la gente porque muchos me usan como a él. A las personas les gusta más la presencia de la hija de Ricardo Fort que la de Martita Fort", contó en una entrevista.

Ricardo Fort falleció a sus 45 años

Fort falleció el 25 de noviembre de 2013, a sus 45 años, de un paro cardíaco después de una masiva hemorragia en el estómago. El chocolatero más querido había sido internado para ser tratado por una fractura femoral además de complicaciones de una lesión en su columna y otra en la rodilla.

Sobre cómo era Fort con sus hijos, Martita contó: "Era muy sobreprotector. Me parecía raro ir a merendar con amigas y tener a los patovicas. Un día le pedí que quería ser como la gente normal, me molestaba, me sentía intimidada, pero a él no le importaba".

Felipe y Martita Fort, los hijos de El Comandante

A Ricardo le costó mucho convertirse en padre de Martita y Felipe y lo logró gracias al alquiler de vientre. El proceso lo hizo en Estados Unidos y siguió bien de cerca el embarazo de la mujer portadora. De hecho, hablaba casi a diario con la mujer por teléfono y viajaba cada dos meses a Los Ángeles para chequear cómo iba todo.