Los cuidados que hay que tener cuando tu perra esta celo

Si no has esterilizado a tu perra y se encuentra en etapa de celo, lo mejor es tomar algunas medidas para que no quede embarazada. En primer lugar, debemos entender que este es un periodo normal en el ciclo de vida de nuestra mascota. Esta etapa puede ser desafiante para tí y para tu mascota, lo importante es prestar más atención y tener un poco más de paciencia.

Además de ver el sangrado, hay otros síntomas que nos dan la pauta de que nuestra perra está en celo. En este periodo es normal que se laman más para limpiarse ya que es una respuesta a la hinchazón que sufren la vulva. La mayoría de las perras pueden mantenerse limpias, aunque también vienen toallitas para mascotas.

El primer celo de una perra puede ocurrir entre los 5 y 12 meses de edad, dependiendo de su raza y tamaño. Foto: Shutterstock

Uno de los cuidados que debes tener cuando tu perra está en celo consiste en brindarle la mayor comodidad y tranquilidad posible. En esta nueva etapa es probable que el perro se sienta vulnerable e incómodo. Es vital brindar un buen espacio para descansar sin ser molestada.

En estos días de celo es probable que notes un cambio de apetito y de energía de la perra. Igualmente, es importante que mantengamos su rutina de alimentación y de ejercicio. Esto puede ayudar a tu amiga de cuatro patas a relajarse estos días y aliviar el estrés. Aunque si debes tener cuidado de no cruzarse con otros perros que puedan llegar a molestarla.

Si queres evitar un embarazo de tu perra en la época de celo, debes tener en cuenta varios aspectos. Foto: Shutterstock

Otra recomendación es incrementar el aseo y la higiene de tu hogar. En este período que tu mascota está sangrando, es posible que manche sillones, ropa u otras cosas que no quieras. En este sentido, si optas por usar protectores de celo especiales, ten en cuenta que debes cambiarlo regularmente para que la perra no sufra infecciones.