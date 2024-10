A días de su separación, Pampita enamora con su belleza en las redes

Tan solo algunos días pasaron desde que Pampita oficializó su separación de Roberto García Moritán. Al parecer, la modelo ya está iniciando los trámites de divorcio, según contaron en LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito en la pantalla chica.

“Bueno, finalmente llega el capítulo del divorcio”, señaló el conductor y Pepe Ochoa amplió la información: “El 26 de septiembre, luego de una discusión con Roberto García Moritán sobre la separación, Pampita se apersona a un estudio muy importante de abogados, no es Fernando Burlando, y dice, ‘quiero empezar con el divorcio’”, indicó.

“Me dicen que el mismo 26 de septiembre, Moritán se fue de la casa y Pampita llegó al estudio de abogados que la representan, obviamente, no voy a decir el nombre. Ella llegó furiosa, muy enojada, no triste. Fue al mediodía y se retiró a las 5 de la tarde”, sumó.

"Lo que me comentaron es que estuvo mucho tiempo reunida por el tema de si existía o no la figura de lo que se llama el prenupcial, que en realidad tiene otro nombre, que es convenio prematrimonial, régimen de separación de bienes que se adjuntan. Me cuentan textualmente desde adentro, que Pampita les dijo a los abogados, ‘no quiero que me pase lo mismo que a Milagros Brito’", continuó.

Roberto García Moritán y Pampita

Yanina Latorre, explicó: "Milagros, para separarse de Moritán, le tuvo que pagar mucha guita en efectivo, si no él no se separaba. Con eso, él compró las partecitas de los restaurantes que tuvo, que se fundió en todos, que terminó con juicios laborales y lo último que le quedaba lo vendió para casarse con Pampita".

Mientras tanto, Pampita continúa deslumbrando con su belleza en las redes sociales. En Instagram es muy activa y, en las últimas horas, compartió una imagen con la que enamoró a más de uno de los internautas.