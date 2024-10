Jennifer Lopez muestra su figura curvilínea y deja sin respirar a sus seguidores con su belleza

Jennifer Lopez tiene 55 años y luce radiante. La estrella de Hollywood ha demostrado que el paso del tiempo no puede estropear su belleza y su figura. Jennifer Lopez estrenó su última película, Unstoppable, y acudió a la avant premiere con un look que sorprendió a todos los invitados.

Hace unos días, una fuente cercana a Ben Affleck, ex esposo de Jennifer Lopez, confesó que estaba listo para tener una nueva relación. Las redes estallaron con estas declaraciones. Daily Mail publicó el mensaje de la fuente que expresaba: “Ahora se siente listo para seguir adelante y comenzar a salir con alguien. No va a empezar nada serio hasta que el divorcio esté finalizado, pero eso no significa que no pueda salir con nadie".

El look de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez tiene 55 años. Foto: Instagram.

Ahora Jennifer Lopez es tendencia por su presentación en la avant premiere. El evento tuvo lugar en el teatro TCL Chinese Theatre de Hollywood. Para esta ocasión, Jennifer Lopez optó por un modelo que dejó sus piernas al descubierto y lo complementó con unos tacos y chaqueta oversize que dejaron a todos encantados.

Jennifer Lopez tiene una figura sensacional. Esto se debe a que la estrella latina nunca abandona el entrenamiento, ni cuando se anunció su divorcio con Ben Affleck. En una entrevista con US Weekly, los entrenadores de Jennifer Lopez compartieron algunos detalles sobre la rutina de ejercicios de la estrella latina.

Jennifer Lopez es madre de gemelos. Foto: Instagram.

La belleza y figura de Jennifer Lopez es posible si entrenas al menos tres días a la semana, comunicaron sus entrenadores. También explicaron que es sumamente necesaria una rutina que incluya ejercicios de resistencia diseñados para fortalecer el core o la zona media, y la parte inferior del cuerpo.