El impactante cambio físico de la periodista Sandra Borghi

La periodista, Sandra Borghi, deslumbró a todos sus seguidores con el impactante cambio físico que viene realizando gracias al nuevo estilo de vida y alimentación que adoptó en los últimos meses. En su Instagram, posteó dos fotos, en una tiene un vestido amarillo y otra donde está a punto de irse a entrenar.

“Estaba revisando las fotos del celular y encontré estas con el vestido amarillo de hace un tiempo atrás, cuando no me sentía cómoda con mi cuerpo. Hoy me levanté temprano y me fui a hacer ejercicio, como casi todas mis mañanas, hace tiempo elijo cuidarme por y para mí”, escribió la periodista en sus redes sociales.

Deslumbrante cambio. Fuente: Instagram.

Desde hace algunos meses Sandra Borghi, que conduce Mediodía Noticias relató cómo logró adelgazar y mantener una vida saludable: "Hoy les voy a contar el secreto que tanto me piden... porque muchos me preguntan desde hace varios meses, cómo hice para bajar de peso, a dónde voy, qué como, cómo me mantengo así", escribió.

"Todas esas preguntas tienen una sola respuesta: 'hábito'. Crear hábitos fue la clave en mi vida. Fueron 9 semanas de seguimiento y para mí fue revelador entender que la disciplina, la constancia en la actividad física y la incorporación de hábitos saludables fue la clave del éxito", reveló la periodista.

Por último, destacó que "no hay magia, no hay dietas milagrosas. El único secreto fue cambiar realmente mi rutina, mi alimentación y hacer deporte. Acá les muestro un poco de mi día", dijo Sandra Borghi junto a un video donde sale haciendo actividad física. Sin dudas, un ejemplo a imitar.

Feliz con su nueva imagen. . Fuente: Instagram.