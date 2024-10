Cómo hacer para saber si mi perro tiene calor: cómo actuar en estos casos

Comienzan los días de altas temperaturas y debemos empezar a cuidarnos mejor para no sufrir golpes de calor. Pero no somos a los únicos que debemos proteger en los días de calor, los perros y los gatos también pueden sufrir consecuencias si no estamos prestandoles atención. Por eso, recurrimos a Purina para saber cuándo nuestro perro no está pasándola bien con las temperaturas y qué hacer en estos casos.

Para saber si nuestra mascota está sufriendo un golpe de calor debemos prestar atención a los síntomas que presenta. Entre ellos, la aceleración del ritmo cardiaco, acompañado de jaleo con baba. En estos momentos, la temperatura del perro sufre a a más de 42°C, teniendo en cuenta que el nivel medio óptimo en perros es de 38 a 39°C.

Evita dejar a tu mascota en lugares calurosos como autos. Foto: Shutterstock

Por otro lado, nuestro perro se va a ver más cansado y apático si sufre un golpe de calor. Un signo de que la temperatura de su cuerpo está elevada es cuando las encías lucen muy rojas o azules, aquí también debes actuar para proteger a tu mascota.

¿Qué hacer en estos casos?

Si detectas que tu perro está sufriendo un golpe de calor, el primer paso es trasladar al perro a un lugar fresco y sombreado, el mejor lugar donde circule el aire. Luego, ofrece de a poco agua limpia, no lo hagas con mucha ya que puedes ahogarlo. Luego, consulta a un veterinario por problemas más graves que puede sufrir.

Procura siempre llevar agua para tu mascota en los días de calor. Foto: Shutterstock

Lo más importante para evitar que el perro sufra por el calor, es de la misma forma que los humanos, bebiendo mucha agua y evitando salir en los horarios del día que más fuerte está el sol. En este sentido, evita sacarlo a