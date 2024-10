En pijama y frente al espejo, Laurita Fernández enamoró con su belleza

Al igual que muchas famosas, Laurita Fernández no pasa desapercibida cada vez que sube nuevo contenido a sus redes sociales. En Instagram la siguen miles y miles de personas que están pendientes a cada uno de sus movimientos y la llenan de corazones. Ahora, compartió una imagen en pijama y frente al espejo con la que enamoró con su belleza.

Días atrás, en el programa que Juanita Viale conduce en la pantalla chica, Fernández reveló que le cuesta mucho activar temprano en la mañana. "¿Son de madrugar todos o no tanto?”, consultó la nieta de Mirtha Legrand.

Diego Ramos señaló que es una persona madrugadora, al igual que Esteban Trebucq, y Laurita confesó que es todo lo contrario a ellos. De hecho, uno de sus grandes problemas es que le cuesta demasiado poder seguir un orden a la hora de comenzar sus días antes de las 9.

“Yo no. Soy lo contrario a Die. La mañana me cuesta un montón, no puedo. Aparte, siempre de más chica me decían ‘cuando crezcas vas a ver que la mañana no te va costar, que lo vas a disfrutar’ y no. Me levanto temprano con dolor”, reconoció Fernández.

Laurita Fernández

De todos modos, no es algo que la perjudique laboralmente; porque sus principales trabajos suelen ser de tarde o noche. En teatro, Legalmente rubia, y su programa que sale por Canal 9.