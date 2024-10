Cinthia Fernández se llevó todas las miradas con un precioso conjunto deportivo

Días atrás, Cinthia Fernández celebró el natalicio de sus gemelas, Charis y Bella. “Feliz cumple a mis primeros amores en esta vida. Solo una mamá de gemelos entendería lo especial que es traer dos vidas a este mundo al mismo tiempo, tenerlas adentro mío donde jamás tuvieron lugar y llegaron ya luchando desde el minuto cero…”, señaló la mediática.

Cinthia Fernández junto a sus hijas

“Gracias por enseñarme el oficio de mamá de manera tan fuerte. Gracias por elegirme como su mamá, que no sé si seré la mejor pero con mis miles defectos, trato de serlo. Siempre traté de crearles un Disney y quizás había un tren fantasma, pero quise que no se dieran cuenta nunca. Siempre me pregunto si hice bien. Ustedes sabrán decírmelo de grandes, pero hice lo mejor que pude”, indicó Cinthia.

Y cerró: "Aunque a veces quisiera que su reloj se pare. No sé en que momento crecieron así. De ese peso de un paquete de yerba a ya no poder levantarlas. Las amo infinito mis iguales, hasta que la vida me lo permita".

Cinthia Fernández se separó del papá de sus hijas, Matías Defederico, en 2018 y hasta hace poco mantenía un enfrentamiento judicial con él. Roberto Castillo, su abogado y actual pareja, fue quien la ayudó a resolver ese tema que tenía pendiente.

En Instagram, Cinthia es muy activa y con frecuencia comparte tanto contenido junto a sus hijas, como con su compañero y también sola, con el que cautiva a sus admiradores. Ahora, subió una fotografía y se llevó todas las miradas con un precioso conjunto deportivo.