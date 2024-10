Estas son las palabras que usan las personas más infelices, según la IA

La infelicidad se puede presentar de diferentes maneras. A veces, una persona es infeliz pero no lleva cara triste todo el día. La inteligencia artificial explicó que el lenguaje también puede reflejar el estado de ánimo de una persona y que existen algunas palabras que repiten las personas infelices.

¿Qué dicen las personas infelices?

Las frases más usadas son: “Nunca seré feliz”, “Nadie me entiende”, “Estoy harto”, “No sirvo para nada” y “Siempre me pasa lo mismo”. Estas frases son utilizadas por la mayoría de personas infelices pero no significa que sean las únicas. Tampoco quiere decir que todos tengan frases como éstas ya que cada uno expresa sus sentimientos de maneras diferentes.

No hacer planes con amigos puede aumentar tu infelicidad. Foto: Archivo.

La IA explicó que hay algunos hábitos que te podrían ayudar a mejorar tu estado de ánimo. Uno de ellos es mantener la casa limpia y ordenada. Esto te será útil para encontrar cosas sin perder los nervios y eliminarás el ruido visual, es decir, todo lo que resulta desagradable o incómodo a simple vista.

Un estudio publicado en Journal of Environmental Psychology explicó que el desorden puede disminuir la sensación de bienestar, felicidad y seguridad en sus espacios personal. Sin embargo, debes tener en cuenta que la limpieza no debe convertirse en obsesión ya que perderá todos sus efectos positivos.

No darte espacio para hacer ejercicio o hobbies aumentará tu infelicidad. Foto: Archivo.

El hogar es como un refugio que todos deben cuidar. Por eso es necesario que lo decores como más te guste y lo mantengas perfumado. Esto hará que puedas conectar con tu interior, tengas espacio para reflexionar y ordenes tu mente y emociones. Recuerda que el orden y la limpieza pueden cambiar tu vida por completo.