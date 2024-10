Natalia Oreiro dijo presente en la primera edición del Martín Fierro del cine y de las series 2024 y no pasó para nada desapercibida con su look. “La elección del vestuario fue un tema", comenzó diciendo en la alfombra roja a Guido Záffora.

Y continuó: "Este lo diseñé yo y me lo realizó Manuel González. Era una decisión para mí qué ponerme esta noche porque es una noche muy especial. Quería enaltecer estos premios que se hace por primera vez, pero a la vez entendiendo que es un momento de la realidad de toda la Argentina un poco complicado, entonces, quería algo sencillo”.

El último álbum de fotos de Natalia Oreiro que cautivó a sus admiradores

El notero, le dijo: “Vos sos una gran hacedora. Ahora estás con una serie de Disney Plus La jefa y estás nominada por Iosi. No parás de hacer”. Ante esto, Oreiro señaló: “Sí, pero no es la realidad de la mayoría. Eso hay que destacarlo. Es ambiguo celebrar algo que escasea”.

Luego, se mostró feliz por la creación de estos galardones. “Agradezco que también hayan puesto a las series en estos premios y ojalá que el año que viene tengamos la posibilidad de celebrarlos con muchas películas. Pero sabemos que el año que viene va a ser difícil que podamos tener películas”.

Natalia Oreiro en Instagram

“Yo deseo como actriz que las películas podamos verlas en las salas. De eso se trata. Para un pueblo el cine es la memoria y alegría para la gente”, cerró Oreiro. En Instagram, es muy activa y compartió un álbum de fotos de la gran noche que cautivó a sus admiradores.