El truco definitivo para sacar las manchas de aceite de la ropa en pocos pasos

Las manchas de aceite pueden suceder. Sea cocinando alguna delicia para nuestra familia o cenando en casa o afuera, las manchas de aceite son muy comunes pero para que no cause grandes daños, hay que saber cómo combatirlas a tiempo para que no dejen restos en nuestras prendas.

Es por eso que si manchaste tu camisa o pantalón preferido no entres en pánico ya que hay muchos ingredientes caseros que pueden servir para esta situación y sacarte de apuros. El primero y el más efectivo, es el vinagre. Como dijimos, debes actuar rápido sobre la mancha y aplicar el vinagre dejándolo reposar unos 30 minutos. Luego puedes realizar una limpieza profunda de la prenda cuando estés en casa.

No tirés tu prenda favorita todavía tiene solución el quitar las manchas. Foto: Shutterstock

Si te preguntas por qué el vinagre puede contraer una mancha de aceite es por el ácido que contiene. Su acidez natural puede descomponer las moléculas de grasa adheridas a la tela. Una vez que apliques el vinagre debes frotar un poco con algún cepillo o con los dedos, así penetra en la mancha.

El vinagre es lo más efectivo cuando te encuentras lejos del hogar. Pero si estás en casa y tienes una mancha de aceite, lo recomendable es utilizar harina de trigo. Gracias a su efecto absorbente es ideal para todo tipo de manchas líquidas. Solo debes verter un poco sobre el aceite y retirar, luego repetir el proceso.

Luego de aplicar cualquiera de estos dos métodos debes realizar un lavado normal de la prenda en el lavarropas. Foto: Shutterstock

Para aplicar cualquiera de estos dos métodos de limpieza debes hacerlo rápido. En caso contrario, el aceite comienza a penetrar la tela y a fijarse ya que es una sustancia oleosa. Además, al entrar en contacto con el aire algunos aceites se oxidan y cambian de color, haciendo una mancha más difícil de sacar.