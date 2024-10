De tal palo, tal astilla: así de linda luce la mamá de Sol Pérez

Hace un tiempo, Sol Pérez habló sobre el vínculo que mantiene con Carla, su mamá, y aseguró que es muy diferente a la relación que tenían cuando ella era adolescente. "Me acuerdo que recién se empezaba a usar el mail y yo tenía 14 años y mi mamá se me paraba atrás. Y yo quería chamuyar, no daba, y me re peleaba", indicó.

Sol Pérez anunció su embarazo

"Era un escándalo en mi casa y en su momento la veía como mi enemiga Nº 1”, recordó y después, resaltó: “Pero hoy mi mamá es mi mejor amiga. Yo me muero sin ella".

"Yo creía que ella me quería vivir la vida porque quería elegirme todo, era muy sargento”, expresó en Podemos hablar (Telefe). "Yo iba al colegio todo el día y me estaba atrás constantemente", contó.

Y, en aquella oportunidad, Sol Pérez también habló de su papá. "Lo amo con todo mi corazón, pero mi mamá es mi mejor amiga", manifestó.

En Instagram, Pérez es muy activa y con frecuencia llama la atención con el contenido que sube. En las últimas horas, subió una fotografía con su progenitora y no pasó por alto para nadie. ¡Mira lo linda que luce la mujer! ¡De tal palo, tal astilla!