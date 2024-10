Desde la pileta y en bikini, Sol Pérez enseñó su pancita de embarazada

Semanas atrás, Sol Pérez anunció que estaba esperando un bebé junto a su marido, Guido Mazzoni. Lo hizo durante el ciclo que conduce Verónica Lozano en Telefe. Ahora, la panelista habló con Intrusos y contó cómo transita sus días.

"Estoy de 15 semanas, ya la semana que viene cuatro meses. Es todo nuevo y hermoso", indicó Pérez y continuó: "es un proceso donde una se tiene que volver a conocer. La ropa ni hablar... Casi nada me va y hay que elegir cosas nuevas porque una panza de embarazada no se acomoda en la ropa. Hay cosas que comía siempre que ya no me gustan, un hijo es algo totalmente distinto".

Sobre los momentos previos, señaló: "Mi ginecóloga me mandó a hacer una batería de estudios y en esos estudios me figuró que estaba ovulando". Y reveló que su esposo no podía creer la noticia luego de ver el test positivo.

"Guido me acompaña en todo momento, cuando dio positivo se me cayó el mundo de la alegría y el sexo del bebé ya lo sé pero es sorpresa", expresó.

En Instagram, Sol Pérez es muy activa y comparte muchos momentos de su vida diaria. Ahora, enseñó su pancita de embarazada desde la pileta y en bikini. "Acá, tranqui, creando vida", escribió junto a dos emoticones con corazones en los ojos.