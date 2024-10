Estas son las plantas que debes cultivar en tu hogar para tener abundancia

Tener plantas en el hogar no solo es para decorar o para tener mayor oxígeno en el ambiente, sino que además si sabemos elegirlas bien, hay algunas que tienen características especiales. El Feng Shui, filosofía milenaria, considera que hay algunas plantas que tienen cualidades que permiten atraer la fortuna y la abundancia, por eso se recomienda tener alguna de ellas.

Una por una

Entre las más conocidas para tener en el jardín o en el interior figura la planta de jade, conocida también como la “planta del dinero”. Se considera por esta filosofía como esencial para atraer la fortuna. No solamente es estética sino que además no requiere de muchos cuidados para mantenerla sana y linda. Le gusta el agua, pero no en exceso. Se riega cada dos semanas.

Otra de las favoritas del Feng Shui es la planta de albahaca. Es reconocida por su gran aroma y sabor en el ámbito culinario, pero además repele la energía negativa atrayendo la abundancia a la familia. Es una planta de temporada, por lo que cuando cumple su función se muere. Solo necesita agua y sol y se puede regar diariamente sin encharcarla.

Atrae la fortuna. Fuente: Shutterstock.

La tercera planta recomendada es el jazmín. Para el Feng Shui atrae la fortuna, además de dejar un aroma exquisito en toda la casa. Algunas son tóxicas para las mascotas por eso hay que tener cuidado. Para crecer sana necesita tener un suelo que esté bien drenado y no soporta el encharcamiento.

Por último, la lavanda es una planta de gran ayuda para atraer la fortuna y también protección. Tiene un aroma dulce y fresco que suaviza los ambientes y también mejora el estado de ánimo de las personas. Muchas usan el aceite esencial de esta planta para mejorar la calidad del sueño. También es un buen repelente de insectos y de la energía negativa que invade los espacios.

Repele la energía negativa. Fuente: Shutterstock.