Zendaya arrasó con su sensual look en el desfile de Louis Vuitton

Louis Vuitton presentó su colección de prêt-à-porter femenina para el verano 2025 en París. Muchas mujeres fueron las que se lucieron con looks infartantes y una de ellas fue Zendaya. La actriz, cantante, bailarina y modelo se llevó todas las miradas en el famoso desfile parisino.

Zendaya lució una falda globo arrugada beige con una americana negra de maxi hombreras, muy estilo de los 80. Tenía además solapas blancas y una flor roja en el lado izquierdo del pecho. Además, completó su outfit con unas medias transparentes negras y tacones negros. Sin dudas que la elegancia la lució a flor de piel.

Además de Zendaya, la modelo argentina Mica Argañaraz tuvo un lugar especial en la pasarela. También en primera fila estuvieron Cate Blanchet, Anna Wintour y la primera dama francesa, Briggitte Macron. El desfile se realizó en el exterior del famoso museo del Louvre.

Impactante look. Fuente: Instagram.

El desfile donde estuvo Zendaya mostró una gran gama de colores, texturas, siluetas, transparencias, rayas, volados, chaquetas y muchas prendas más que fueron protagonistas. Si bien no es una colección de alta costura, la vara quedó alta con materiales como cuero de cocodrilo o impecables acabados.

En el desfile famoso no podía faltar el accesorio más vendido de la firma francesa. Las modelos desfilaron el bolso con forma de abanico en esta ocasión. También lucieron collares largos y zapatos de taco, pluma y chatitas. Sin dudas, que cada look fue particular y cada modelo logró destacarse con su vestimenta.