¿Aún no decides qué ver en Netflix? Entonces, si eres amante del drama, aquí te dejamos una recomendación que podría interesarte. El lado profundo del mar (The Deep End of the Ocean, su título original) es una película estadounidense de 1999. Es un drama dirigido por Ulu Grosbard.

Es para mayores de 13 años y la sinopsis oficial de Netflix dice: "Una madre se desespera cuando desaparece su hijo de 3 años. Nueve años más tarde, en su nuevo barrio conoce a un niño que tiene un parecido asombroso con su hijo Ben".

Netflix: el drama con Michelle Pfeiffer que estremecerá tu corazón

Está protagonizada por Michelle Pfeiffer, Treat Williams, Whoopi Goldberg, Ryan Merriman, Alexa Vega y Brenda Strong. El guion fue escrito por Stephen Schiff y se basa en la novela homónima de Jacquelyn Mitchard. Dura 105 minutos.

El largometraje fue galardonado y los dos niños que trabajaron en él fueron premiados. Jonathan Jackson ganó el premio al mejor actor en los Young Hollywood Award y Ryan Merriman, como mejor actor de reparto en los Young Artist Awards. Además, ambos estuvieron nominados en los YoungStar Awards en la categoría de película dramática.

Mira el tráiler