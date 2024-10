La serie de Netflix que no puedes perderte si extrañas Anne With an E

Netflix tiene en su catálogo muchas series que han recolectado millones de fans alrededor del mundo. Una de ellas fue Anne With an E. Esta producción, que contó con tres temporadas, tuvo que ser cancelada. Las teorías con respecto a que su temporada cuatro no vio la luz son varias, la principal apunta a un desacuerdo entre los productores de la serie y Netflix.

A pesar de esto, la serie Anne With an E quedó en el corazón de muchas personas, gracias a su protagonista, Anne. La joven se caracterizaba por su imaginación y pasión por la vida. Anne, una joven adoptada, constantemente estaba en búsqueda de su identidad, Cuestionando siempre de dónde viene y a quién pertenece.

Al igual que Anne With an E, esta serie se centa en la historia de una mujer canadiense. Foto: Netflix

Si extrañas esta serie, Netflix tiene otras producciones que pueden enamorarte de la misma forma. Alias Grace, es una de las series que debes ver para volver a maratonear sin parar. Fue escrita por Margaret Atwood, la creadora de El Cuento de la Criada y cuenta sólo con 6 capítulos.

De que trata Alias Grace, la serie de época de Netflix

Esta miniserie de sólo 6 capítulos de 45 minutos de duración cada uno, se convirtió en un éxito de la plataforma desde el momento de su estreno. Netflix estrenó esta serie en el año 2017 y conquistó un gran público de mujeres y hombres. Aquí conocemos la historia de una joven que fue condenada a cadena perpetua, fue prisionera durante 30 años, hasta que fue absuelta.

Grace, la protagonista de esta historia, trabajó durante dos años en la casa del señor Thomas Kinnear. Todo cambió cuando lo encontraron a él y a la ama de llaves, muertos. Inmediatamente, la joven fue declarada culpable por los dos crímenes, junto a otro empleado.

La serie está basada en los hechos reales que convirtieron a Grace Marks en una de las asesinas más famosas de la historia. Foto: Netflix

Esta historia está basada en hechos reales que ocurrieron a fines de la década de 1880 en Canada. El suceso causó conmoción en el país. Mientras algunos consideranann que Grace era inocente, otros estaban seguros de que ella había cometido el asesinato. Por otro lado, ella aseguraba no recordar nada de lo sucedido. Una serie que no puedes perderte si extrañas Anne With an E.