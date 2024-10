El truco definitivo con un ingrediente para evitar que los vidrios del auto se empañen

Es conocido el truco de pasar una papa por los vidrios del auto para evitar que se empañen. Aunque este truco es efectivo, también existen otros métodos caseros que puedes poner en práctica para no correr riesgos al volante cuando está lloviendo. La falta de visibilidad puede ser un gran problema y causar accidentes.

Cuando la temperatura está muy baja en el exterior y no tanto en el interior, bastará con poner la calefacción para que el aire circule al interior del vehículo. Si afuera no está frío y hay humedad, lo ideal es bajar la temperatura para favorecer la renovación del aire. Igualmente, con estos trucos podemos tener la seguridad de que los vidrios no se empañen.

La mezcla de vinagre y agua también sirve para desempañar los vidrios del auto. Foto: Shutterstock

Para que los vidrios no se empañen debemos hacer una limpieza de los mismos con agua y vinagre blanco. Para esto, basta con mezclar en un pulverizador los dos ingredientes en partes iguales. Luego, aplicar un poco de esta solución en un paño seco y extenderlo por todo el interior del parabrisas.

Además de que evita que la humedad se adhiere al vidrio, esta solución deja los parabrisas con una limpieza impecable. Si no tienes vinagre en el hogar, puedes sustituirlo por alcohol. Con este ingrediente también se consiguen muy buenos resultados para que la humedad no se adhiera.

Conducir con los vidrios empañados puede ser peligroso y causar accidentes de tráfico. Foto: Archivo

Por último, comenzamos nombrando el truco de la papa, que sin dudas, es el que más se ha viralizado en el último tiempo. Este consiste en pasar una papa cruda por la mitad en todos los vidrios del auto. El almidón de este tubérculo crea una capa protectora para que la humedad no se convierta en un problema.