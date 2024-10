El trucazo casero para eliminar las manchas de lavandina de la ropa

Las manchas en la ropa muchas veces las arruinan y no podemos volver a usarlas. En ocasiones la limpieza que realiza la lavadora no es suficiente y la prenda necesita un tratamiento aparte. Hay manchas que son de las peores y que algunos creen que son imposibles de sacar, pero no es así.

Las manchas de lavandina y las de cloro arruinan directamente la prenda al punto de que si son visibles no se pueden usar más. Ese tipo de mancha se come el color. Sin embargo no todo está perdido y hay trucos caseros de limpieza para despedirse para siempre de las manchas y recuperar la apariencia de la prenda.

Paso a paso

Hay que saber que la lavandina y el cloro son agentes de decoloración muy potentes por su acción corrosiva lo que hace que los colores se desvanezcan. Provocan una reacción química con la fibra de los tejidos quitando los pigmentos de color y dejando manchas blancas. Por lo tanto, la limpieza no es sencilla.

Una mancha difícil. Fuente Shutterstock.

Uno de los trucos caseros es usar vinagre blanco que es muy eficaz para eliminar las manchas de lavandina. La ventaja es que además este producto permite restaurar el color original de la prenda. Simplemente hay que mezclar el producto en partes iguales con agua y sumergir un paño en la solución. Después frotar sobre la mancha. Luego enjuagar bien la prenda.

El otro trucazo casero infalible es con bicarbonato de sodio y jugo de limón. Son ingredientes que cuando se combinan son muy efectivos porque actúan como blanqueadores naturales. Para eso se coloca una cucharada de bicarbonato y jugo de limón hasta formar una pasta espesa. Aplicar sobre la mancha y dejar actuar quince minutos, luego frotar con un cepillo y enjuagar con agua fría.