Cinthia Fernández castigó a su novio y enseñó las pruebas en Instagram

El romance de Cinthia Fernández y Roberto Castillo, su abogado, generó un gran revuelo en los medios. Y si bien él prefería no hablar sobre el tema, no le quedó otra alternativa para calmar las aguas. "Me cuesta hablar de esta situación porque entiendo que es exponer a mis hijas. Me da muchísima vergüenza", indicó el letrado hace unas semanas.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo, de vacaciones

Además, habló sobre lo que ocurrió con su ex mujer. "Cuando se va el enamoramiento, uno construye o abandona. Teniendo tres hijas, me duele que digan que yo soy infiel. Yo siempre le dije que yo me iba de la casa y que ella iba a seguir su vida tal cual y que yo voy a ser un compañero de crianza de las nenas siempre".

Y, en en diálogo con LAM, el ciclo que encabeza Ángel de Brito, señaló: "Daniela es una mujer brillante que, seguramente, va a encontrar un hombre mejor que yo".

Cinthia Fernández y Roberto Castillo

En redes sociales, Fernández y Castillo se muestran muy felices y comparten muchos momentos juntos. Recientemente estuvieron de vacaciones en la playa con las hijas de ella y las postales no pasaron desapercibidas para los internautas. Lo mismo ocurrió con un video que publicó Cinthia en las últimas horas.

La mediática compartió divertidas imágenes desde el gimnasio de su casa. "Se está portando mal y está siendo castigado", escribió ella en Instagram junto a las pruebas. ¡Mira el clip!

Video de Cinthia Fernández