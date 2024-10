No tires las cáscaras de aguacate: utilizalas para hacer un poderoso abono que es oro para las plantas

Cada vez que comes un aguacate no tires su cáscara, pues puede ser un gran abono para las plantas. Esta fruta, además de tener muchísimas propiedades para los humanos también las tiene para las plantas. Mientras que a los primeros le aporta fibra, grasas saludables, vitaminas de los grupos A, B, C, D y K. y minerales, a las plantas les aporta potasio, fósforo y nitrógeno.

Además de aportar los nutrientes recién nombrados que ayudan al desarrollo de raíces, las cáscaras de aguacate al descomponerse, albergan microorganismos beneficiosos para el suelo. El potasio presente en esta fruta, favorece la floración y producción de frutos en las plantas.

Existren tres maneras de preparar un abono de aguacate. Foto: Shutterstock

Hay tres métodos que podemos usar para aplicar las cáscaras de aguacate en el jardín. El primero de ellos es como abono seco. Para esto, debemos limpiar las cáscaras y ponerlas a secar al sol o al horno. Una vez que estén crujientes, las debemos triturar e incorporar al suelo. Lo ideal es mezclarlo con la tierra de la planta.

El segundo método para que nuestras plantas crezcan como nunca, es crear un té de cáscaras de aguacate. Este abono se convierte en oro para todo el jardín. Para crearlo se deben hervir las cáscaras de aguacate en una olla con agua durante unos 15 minutos. Luego, se debe dejar enfriar y posteriormente, colar para separar el líquido de la cáscara. Una vez hecho esto, se debe diluir el té en agua (1 parte de agua por cada 10 de cáscara). Procede a regar con esta mezcla.

Una vez que apliques el abono debes supervisar la salud de las plantas para saber la frecuencia de uso. Foto: Shutterstock

La tercera forma de aplicar estas beneficiosas cáscaras es cortándolas en pequeños trozos y esparcirlas alrededor de las bases de las plantas para formar una capa de mulch, esto ayuda a conservar la humedad de la tierra y suprimir las malas hierbas. Por todos estos motivos, dudarás dos veces antes de volver a desechar las cáscaras de aguacate.