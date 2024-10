Netflix: la miniserie polaca de 6 episodios que causa furor en el mundo

Netflix esconde en su catálogo algunas producciones que son una joya para maratonear. En esta ocasión traemos la recomendación de una miniserie polaca que fue una de las preferidas desde su estreno. Si no la has visto, es hora de que este fin de semana no te muevas del sillón y la veas sin parar.

Se trata de una miniserie basada en una novela de Harlan Coben, escritor que se destaca por tener más de 30 novelas de misterio y de suspenso. Su literatura se caracteriza por ser thrillers psicológicos de alta tensión, capaces de mantener al lector al borde del asiento constantemente.

Cada capítulo de la miniserie duran 45 minutos. Foto: Netflix

Esta adaptación llamada "Ni una palabra" fue dirigida por Michal Gazda y Bartosz Konopka, dos directores polacos que se distinguen con esta joya de Netflix. Aquí vamos a seguir la historia de la desaparición de un joven de clase media alta llamado Adam. Este suceso hace que en el barrio donde vive se desencadene un espiral de secretos y mentiras que involucran a muchas personas de la comunidad.

La familia Barczyk, padres de Adam, se encuentran preocupados por su hijo antes de la desaparición, ya que el joven se responsabiliza por la muerte de su amigo Igor. Anne, su madre, desesperada busca en un sitio apartado donde él solía ir pero no encuentra a Adam, si no encuentra. Sin embargo, aquí encontrará un grupo de hombres que la golpea y desaparece también.

La miniserie se filmó en Varsovia, Polonia. Foto: Netflix

Una historia intrigante e ideal para ver si eres amante del suspenso y los thrillers psicológicos. Ambientada en Varsovia, Polonia, esta miniserie de seis capítulos se convirtió en un éxito.