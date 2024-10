Lourdes Sánchez llamó la atención con su figura desde el gimnasio

Junto al Chato Prada, Lourdes Sánchez trajo al mundo a Valentín, quien está cerca de celebrar su natalicio. "El 31 de octubre va a cumplir 8 años y lo disfruto mucho. Hago de todo pero si hay algo que pongo como prioridad siempre son los horarios de mi hijo para poder llevarlo todos los días con Pablo al colegio y estar presentes. Va a segundo grado y le va súper bien", contó la bailarina a Pronto.

Lourdes Sánchez

"Es muy buen compañero, le gusta ir al colegio y siempre trae alguna distinción o tarjeta verde a casa, lo cual nos llena de orgullo. Es prolijo, le va bien en Matemática, termina la tarea solo y le sale naturalmente. Le gusta mucho", agregó.

Sobre sus actividades, indicó: "Hace de todo. No me salió muy artista pero sí deportista: juega al tenis, hace natación, fútbol y básquet. Es un montón y ahora dejó taek-wondo porque se sentía cansado. Al colegio va de 8 de la mañana a 16.30 y come en la escuela con sus amigos. Tiene doble escolaridad y a las 4 siempre termino todo lo que hago para ir a buscarlo. Es muy chispita pero poco artista por ahora".

El Chato Prada y Lourdes Sánchez

Y cuando le consultaron sobre la posibilidad de agrandar la familia, respondió: "No, no, con Valentín estamos más que bien. Cuando él era más chico, me daban ganas de darle un hermanito de su edad para que se criaran juntos".

En Instagram, Lourdes Sánchez es muy activa y comparte momentos junto a su familia. También, enseña hermosos looks que viste y parte de su entrenamiento físico. Ahora, llamó la atención con su bellísima figura en el gimnasio. ¡Mira las imágenes!