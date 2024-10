Desde Miami, Claudia Albertario no pasa desapercibida en la red

Desde hace ya unos años, Claudia Albertario está radicada en los Estados Unidos. Armó las valijas y emprendió rumbo junto a su, en ese entonces, marido y sus hijos. "Al principio me costó… No tenía nada para hacer, no conocía a nadie. Después me fui adaptando", admitió en una entrevista.

Allí, la actriz argentina lanzó su marca de ropa y también estudió. Se recibió de Licenciada en Bienes Raíces y ese es su actual trabajo. "Decidí estudiar por primera vez en mi vida. ¡Lo logré! Ahora tengo una licenciatura. Otro challenge para mí", reconoció a ¡HOLA!

Claudia Albertario en Instagram

Por casualidad, la artista descubrió su gran vocación. Sucedió que vendió un departamento que tenía en Buenos Aires y optó por invertir el dinero en América del Norte. Le gustó el resultado que obtuvo y eso la impulsó a aprender más sobre el tema.

Así es como hoy, además de trabajar como actriz, Albertario se desempeña como agente de bienes raíces y en sus redes sociales suele compartir mucho contenido relacionado a su trabajo y las propiedades que vende. Sin embargo, ahora sorprendió a sus seguidores de Instagram con otro contenido.

La hermosa actriz posó para la cámara y se llevó todas las miradas con su belleza en una preciosa foto en blanco y negro. ¡Mira la imagen!