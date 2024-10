Los amantes del drama tienen una excelente opción disponible en Netflix: Cuatro días más. La película fue dirigida y producida por Rodrigo García, a partir de un guion de García y Eli Saslow y basado en el artículo de Saslow de 2016 del Washington Post "¿Cómo está Amanda? Una historia de verdad, mentiras y una adicción estadounidense".

La sinopsis oficial de Netflix dice: "Una madre debe vencer la distancia que la separa de su hija y ayudarla a recuperarse de su adicción a las drogas durante cuatro días cruciales. Basada en una historia real".

Netflix: la película dramática con Glenn Close que te tendrá inmóvil durante 100 minutos

Es para mayores de 16 años y tiene una duración de 100 minutos. En el reparto están: Glenn Close, Mila Kunis, Stephen Root, Joshua Leonard, Sam Hennings, Michael Hyatt, Carla Gallo, Nicholas Oteri, Audrey Lynn y Carlos Lacamara, entre otros.

El film tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance el 25 de enero de 2020 y el sencillo principal de la película, "Somehow You Do", fue nominado a Mejor Canción Original en la 94° edición de los Premios Óscar. La canción fue escrita por Diane Warren e interpretada por la estrella de country Reba McEntire.

Mira el tráiler