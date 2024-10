Imperdible: estas son las últimas fotos de Liam Payne antes de morir

El mundo entero está conmocionado tras la muerte del ex One Direction, Liam Payne. El joven de 31 años falleció luego de caer del tercer piso en un hotel ubicado en Palermo, Buenos Aires. El hecho, ocurrido el miércoles por la tarde, inmediatamente recorrió todo el globo y generó una profunda tristeza en sus fanáticas.

En las últimas horas algunos fans comenzaron a compartir fotos que se habían sacado con Liam Payne, las últimas que se sacó el artista con vida. Desde inicios de este mes el cantante estaba en Argentina, incluso había estado en el Movistar Arena presenciando el show de su ex compañero Niall Horan.

Con una fanática. Fuente: Instagram.

Durante estos días Liam Payne no dudó en sacarse fotos con sus seguidores y lo hizo con muy buena onda. Ni bien se conoció la noticia de su muerte, aparecieron fotos de sus últimos minutos con vida. Algunas de esas imágenes se las sacó con sus fanáticos y están en las redes.

"Estaba súper borracho y drogado", relató desconsolada una fanática que compartió la foto que se sacaron juntos: "Me sonrió y cantó. Se me pone la piel de gallina". Esa no fue la única, en las redes comenzaron a aparecer fotos de Liam Payne con otros fanáticos.

De buen humor. Fuente: Instagram.

El artista británico murió en el acto tras la caída, confirmó el miércoles el periodista Ángel de Brito. En horas de la tarde personal del hotel llamó al 911 alertando sobre la situación de Liam Payne asegurando que estaba agresivo y rompiendo la habitación. Afirmaban que podría estar sobre los efectos del alcohol y las drogas.

En sus redes. Fuente: Instagram.