El trucazo infalible para limpiar cortinas roller y black out

En los últimos años las cortinas roller y black out se han puesto de moda y están entre los textiles que más se utilizan en el hogar y en la oficina. Sin embargo, no muchos prestan atención a su limpieza, que requiere de un tratamiento y un método específico para no dañarlas.

Paso a paso

Se puede lograr que las cortinas de estos materiales luzcan bonitas y limpias por más tiempo. La limpieza es importante porque en estos tejidos se acumula el polvo y los ácaros, dos cosas que pueden ser dañinas para la salud de las personas. Además, se genera moho por la presencia de hongos que aparecen en las cortinas roller.

Lo primero que hay que hacer en esta limpieza es estirar la cortina roller para retirar el polvo. Después pasar por ambas caras un aspirador de mano o un cepillo de cerdas suaves. Mezclar un poco de detergente de ropa líquido y humedecer un paño en esa mezcla. De a poco se pasa por la cortina de arriba hacia abajo. Para terminar, se pasa otro paño humedecido con agua.

La limpieza es sencilla. Fuente: Shutterstock.

En cuanto a la limpieza de las cortinas black out, que sustituyen en general las antiguas persianas, antes de limpiarlas hay que conocer de qué material están hechas. Se limpia primero con un aspirador para sacar el polvo. Si tiene manchas persistentes se pasa un paño humedecido en agua jabonosa con un poco de vinagre blanco. Esto las dejará limpias e higienizadas.

Recuerden que las cortinas black out no admiten una limpieza en la lavadora porque podrían dañarse. Lo importantes es seguir cada paso con precaución y así quedarán impecables por más tiempo libres de polvo y de toda suciedad adherida. Ahora a ponerse a trabajar para ver los resultados.

Más consejos