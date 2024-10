Las atrevidas fotos de Camila Homs para promocionar una marca

La participante de Bake Off Famosos, Camila Homs, está viviendo un excelente momento a nivel profesional y se está destacando su participación en el programa. Sin embargo, la ex del futbolista Rodrigo de Paul no deja de sorprender con sus atrevidos looks para las redes sociales.

Días atrás se mostró con un vestido negro muy sexy en una campaña para una marca. La modelo posó mostrando sus curvas con un outfit que dejaba al descubierto su panza y su espalda. Rápidamente la publicación de Instagram se llenó de miles de likes y de comentarios con elogios.

En muy poco tiempo Camila Homs se ha convertido en una de las favoritas del público y del jurado del programa. La modelo tenía experiencia en la cocina porque había sido parte del staff de Cucinare. En esta ocasión Homs se desenvuelve muy bien en la cocina y logra cumplir con cada una de las consignas que el jurado le asigna.

Una figura deslumbrante. Fuente: Instagram.

Sin embargo, no todo es color de rosas y en una entrevista con Vero Lozano, Camila Homs recordó cómo fue el momento de su separación. “Bastante bien, como siempre digo, uno por los hijos hace todo y más, y en ellos se refleja uno cómo se siente como padre, si estás más se los transmitís y tiene sus consecuencias. Así que todos los días me levantaba y decía: ‘Para adelante’, nada puede estar mal acá”, dijo la modelo.

Pero la mala época pasó para Camila Homs que ahora disfruta de su noviazgo con José Sosa. Según contó, se lo presentó una amiga que le decía que era un “padrazo”. La modelo recordó cómo nació la relación cuando ella en forma directa buscó una excusa y le ofreció yerba.