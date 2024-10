Claro está que Nati Jota es amante del fútbol. Un par de meses atrás protagonizó un divertido blooper en la cancha de River: fue a ejecutar un tiro al arco y las condiciones del terreno, que estaba notablemente húmedo, no la favorecieron: perdió el equilibrio y se deslizó sobre el césped. Sin embargo, demostró tener un gran sentido del humor y se río de ella misma tras compartir el video en redes.

En Instagram, Nati Jota tiene miles de seguidores que están pendientes de todo lo que sube. Ahora, llamó la atención de todos jugando otro deporte: básquet. Y así, demostró que no solo la apasiona el fútbol.

Nati Jota demostró que no solo es amante del fútbol

Nati siempre suele estar con su celular encima y rara vez lo apaga. "Creo que podemos estar sin el celular mejor de lo que creemos, pero la vida no nos lleva a ese límite", confesó en una nota con María Laura Santillán.

Y reconoció: "Yo estoy en mi casa y estoy tirada con el celular y la verdad es que no estoy sola. Estoy conversando con gente, literalmente, capaz chateando por Whatsapp o también en contacto directo con tantos seguidores, estoy con mucha gente todo el tiempo. Todo el tiempo y estimulado. ¿Qué será estar solo y que no pase nada? No tengo idea".

Nati Jota, hermosa

"No estoy sola conmigo. Me pasa a veces que las actividades que requieren dejar el celular me cuestan. Por ejemplo lavar los platos. Me tengo que poner un podcast, música, o no lavarlos y que se acumulen", agregó Nati Jota.