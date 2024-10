El sensual look de Lali Espósito en el programa de Susana

La cantante y actriz Lali Espósito estuvo el domingo por la noche en el programa de Susana Giménez. La ex Chiquititas se llevó todas las miradas con el impactante vestido negro con transparencia que eligió para visitar a la diva. A Lali se la vio con un vestido con encaje y tajos muy sensual que le permitía lucir su hermosa figura.

Apenas la presentó, Lali Espósito no dejó de elogiar a Susana Giménez y comenzó una entretenida charla y entrevista donde no faltó la política como tema central después de que la cantante lanzará su nueva canción “Fanático”, que tiene algunos palitos para el presidente Javier Milei.

Uno de los temas de la charla fue su relación con Pedro Rosemblat y la diva señaló que nunca las visiones políticas fueron un impedimento. “Yo quiero decir que a pesar de los pensamientos de Pedro y Marcela, no hay ninguna grieta entre nosotras. Nunca jamás. Hemos viajado por el mundo con Marcela, a París...”, recordó Susana, sobre la madre del novio de Lali Espósito que fue asesora de la conductora.

Diosa total. Fuente: Instagram.

Por su parte, Lali Espósito señaló: “Yo tengo amigos con los que no coincido. A mí me parece bien. Yo disfruto de discutir de política con amigos. Discutir de política no es querer que piensen como yo. Ni obligarte a hacerte sentir que lo tuyo está mal y lo mío está bien”, sostuvo la ex Chiquititas.

“A mí a medida de que van pasando los años, cumplí 33 años, te va importando cada vez más. Yo tengo sobrinos, amigos que están por ser padres y me interesa mucho”, dijo Lali Espósito.

“Yo creo que nosotras, las artistas, tenemos un canal muy importante para decir lo que pensamos con altura y con amor. En mi caso, es a través de la música”, señaló Lali y luego presentó el tema de la discordia con el presidente. En reiteradas ocasiones la actriz ha mantenido serias diferencias con Milei.