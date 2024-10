Andrea Rincón compartió un albúm de fotografías desde la playa y se llevó todas las miradas

Hace algunos meses, Andrea Rincón convirtió su vida en algo completamente diferente. De ser una de las modelos más polémicas pasó a ser cantante cristiana. Aunque hace algunos años se había acercado a la iglesia, en una entrevista del 2021 declaró que "Dios me salvó la vida y entendí que, si hubiese agarrado la Biblia antes, tal vez no me pasaba todo lo que me pasó".

Cada paso que da en su vida lo comparte en Instagram con sus más de 1,3 millones de seguidores. La morocha ahora se encuentra en Brasil y aprovechó para subir un álbum de fotografías donde se la puede ver con un traje de baño de dos piezas rosado caminando por la playa.

Andrea Rincón posó en microbikini para Instagram. Foto: @andrearincon_top

La actriz y modelo compartió estas imágenes diciendo "Canchereando mi traje de baño". Allí se la puede ver con una microbikini rosada. La parte de abajo tiene tiras a los costados para atar y la parte de arriba triángulos clásicos. Por supuesto, la publicación se llenó de likes y comentarios rápidamente.

Andrea Rincón viajó a Brasil con el objetivo de presentar la película "Las Nubes" de Eduardo Pinto, cuya protagonista es interpretada por ella. En la publicación de Instagram también pudimos leer una referencia a esto: "Cuántas satisfacciones nos está dando @lasnubespelicula. Dios es bueno".

Andrea se encuentra presentando una película en Brasil. Foto: @andrearincon_top

Como dijimos, los comentarios no tardaron en llegar. Allí se puede leer "¡Estás hermosa Andre! Escuche tu testimonio. El amor de Dios te puso más linda!, "No puede ser!!! Las sirenas si son reales", entre otras respuestas de sus miles de fans.