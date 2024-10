El ejercicio perfecto para marcar tus abdominales

Hacer ejercicio regularmente es esencial para cuidar de tu salud. La actividad física previene enfermedades y mejora la calidad de vida ya que reduce el estrés, mejora la postura, entre otros beneficios. Pero el ejercicio también es un aliado si quieres tonificar tu cuerpo, especialmente los abdominales.

Hay un ejercicio de pilates que trabaja todo tu core pero se enfoca en el abdomen. Este ejercicio es el Roll-up. Es un movimiento que puedes hacer en cualquier lado pero que requiere concentración y conciencia. Por eso se recomienda leer atentamente su técnica para evitar lesiones y sacar el máximo resultado.

¿Cómo hacer este ejercicio?

Combina este ejercicio con sesiones de cardio. Foto: Archivo.

El Roll-up es un ejercicio que parece sencillo pero que requiere de un gran esfuerzo. Para hacerlo debes tumbarte en el suelo con las piernas estiradas, los brazos elevados hacia atrás con las palmas hacia arriba. Lo primero que debes hacer es levantar los brazos formando un ángulo de 90° y colocar los pies en flex, es decir, con los pies apuntando hacia arriba.

Luego, exhala lentamente y ve enrrollandote hacia arriba. Tu barbilla debe buscar el pecho y las costillas deben estar cerca de las caderas. Cuando termines de exhalar debes pegar la nariz a las rodillas. Aquí presta atención a tu columna ya que debe subir y bajar vértebra por vértebra y no como un bloque.

También se recomienda seguir una dieta saludable y equilibrada. Foto: Archivo.

El roll-up es un ejercicio de pilates de nivel intermedio por lo que requiere mucha práctica. Es probable que no te salga a la primera. Pero no debes bajar los brazos ya que mientras vayas aprendiendo, tonificarás tus abdominales. Solo presta atención a tu respiración y no hagas movimientos bruscos.