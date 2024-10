Las atrevidas fotos de la novia del hijo de Pampita

Pampita no atraviesa su mejor momento emocional teniendo en cuenta que recientemente se separó de su ahora ex pareja, Roberto García Moritán, en medio de un gran escándalo. Se habló de infidelidad y de corrupción, pero la modelo prefiere no hablar del tema y sigue a pleno con su vida laboral y familiar..

De lo que sí habla Pampita es de sus hijos, especialmente de Bautista, el mayor que ya tiene 16 años y está de novio con Ana Tomás, una joven de su edad que ya tiene la aprobación de la modelo. Los chicos se mostraron felices en las redes sociales mostrando que la relación va en serio.

A raíz de esta noticia, Pampita comenzó a seguir a la joven en Instagram incluso le puso algunos likes a sus publicaciones donde se ve a Ana disfrutando de la playa. En su Instagram tiene deslumbrantes fotos en malla y con distintos looks que la hacen ver hermosa y sencilla a la vez.

La novia de Bautista Vicuña. Fuente: Instagram.

Por su parte, Benjamín Vicuña, tiempo atrás se refirió a Bautista y señaló: “No lo quiero escrachar públicamente, pero anda por ahí y eso también es hermoso, el poder acompañarlo. En algunas cosas creo que todos los adolescentes se parecen. Sin dudas es la etapa más difícil”, dijo su padre.

Posando en la playa. Fuente: Instagram.

Además, Benjamín Vicuña reflexionó sobre la edad de su hijo y señaló que “es una etapa en que adolecés muchas cosas, una etapa de revelaciones, es una etapa de descompensación hormonal, de que lo más lindo aparentemente para muchos es el descubrimiento del primer amor, también de tu vocación”, reveló.

Las flores que le llevó su novio. Fuente: Instagram.