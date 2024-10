Este es el motivo por el que no tienes que tirar las cáscaras de huevo directamente a las plantas

Los que se dedican a trabajar con el jardín saben que un excelente fertilizante es el huevo. En realidad lo que se utiliza son las cáscaras de huevo. Sin embargo, a veces hay desconocimiento de cómo utilizarlas y no dan los resultados esperados. Por eso en esta nota te daremos algunos consejos.

Si deciden tirar las cáscaras de huevo directamente sobre las plantas, sus nutrientes no actuarán de la forma que necesitan. Es por eso que hay que dejarlas secar unos días a la sombra. Después se pasan a una bolsa donde las tienen que triturar hasta que queden hechas polvo.

Con ese paso realizado, se colocan sobre la tierra con ayuda de una cuchara y se mezclan. La cáscara de huevo tiene muchos beneficios para las plantas porque son ricas en minerales, mejoran su desarrollo, previenen la podredumbre y además favorecen la floración. Se recomienda aplicarlas cada veinte o treinta días, según las necesidades.

Aportan calcio. Fuente: Shutterstock.

Propiedades

Entre sus características, la cáscara de huevo combate las plagas de babosas y de caracoles. Su uso permite crear una barrera para que estos animales no quieran cruzar porque no les agradan esas cáscaras, se pinchan y les resultan bastante molestas. Así que no duden en usarlas en el jardín.

Además, la cáscara de huevo es un fertilizante rico en calcio siendo uno de los minerales más ricos para mejorar el desarrollo de las plantas. Como la tierra libera el calcio en forma lenta, muchos añaden la cáscara para que los cultivos no se pudran. También favorece la floración de las rosas del jardín.