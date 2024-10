El peligroso significado de soñar con drogas

A veces los sueños nos resultan una verdadera incógnita porque no nos damos cuenta cuál es su verdadero significado. En el mundo onírico el subconsciente intenta transmitir un mensaje que a veces se transforma en una verdadera pesadilla o en sueños que generan tensión y estrés.

Lo cierto es que hay personas que durante muchos años se han dedicado a entender el mundo de los sueños y en algunos casos han logrado establecer patrones comunes en los más recurrentes. Siempre sabiendo que cada sueño es subjetivo y se vincula con el contexto y vida de cada persona.

Soñar con drogas

En el caso de soñar con drogas, se relaciona con la necesidad de escapar de la realidad para no enfrentar los problemas. Probablemente en la vida real nunca hayas probado una droga y te inquieta que aparezcan en tu sueño. Esto no es más que un simbolismo como una vía de escape y el placer que produce a pesar del riesgo. No es más que la muestra de la negativa a enfrentar los problemas.

Un sueño para reflexionar. Fuente: Shutterstock.

Si bien no todos los sueños se trasladan a la vida real, el sueño con drogas o con estar borracho es una señal de que estás perdiendo el control en tu vida. En este momento te crees con fuerza ni capaz de encontrar una solución a tus problemas.

El ser humano se tienta con la posibilidad de escapar a los problemas de la realidad y no enfrentar las realidades para caer en la tentación de las drogas. Esa no es una opción saludable. También hay otra explicación y es en torno a los ex adictos que a pesar de no consumir, siguen teniendo sueños con algún tipo de droga que usaron en algún momento.